Москва, , 13:48 — REGNUM Российская Федерация по линии посольств поддерживает в рабочем режиме диалог с США по ситуации в Белоруссии, заявил 21 сентября замглавы МИД РФ Сергея Рябков.

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«Мы продолжаем в рабочем режиме диалог по данной теме, который идет по линии посольств», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава белорусского правительства Роман Головченко заявил, что в настоящее время на Белоруссию внешними силами оказывается беспрецедентное давление и продолжаются попытки по дестабилизации обстановки в республике.

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