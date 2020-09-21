Триполи, , 13:45 — REGNUM Посольство Индонезии в Триполи оказало помощь гражданам страны в возвращении из Ливии, которые не смогли вернуться из-за пандемии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что девять граждан Индонезии, работающих в рыболовном секторе, вернулись на родину.

Посольство Индонезии в Триполи сотрудничает с различными сторонами, чтобы обеспечить беспрепятственное возвращение граждан Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии задержали два иностранных рыболовных судна с вьетнамскими флагами, которые занимались незаконным рыболовном промыслом в водах острова Натуна.

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