Минск, , 13:45 — REGNUM Массовой приватизации «в угоду шарлатанам из-за границы» в Белоруссии не будет. Об этом, как передает агентство БелТА, заявил 21 сентября белорусский президент Александр Лукашенко в ходе назначения Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ».

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По информации журналистов агентства, Лукашенко «заявил, что в угоду «шарлатанам из-за границы» в Белоруссии не будут приватизировать все и вся».

«Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации», — заявил белорусский лидер.

Также он указал, что те, кто хотят Белоруссию и 10 млн человек ее населения «в этот омут окунуть и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли», смогут провести это только без него.

Кроме того, Лукашенко уточнил, что, по его мнению, нельзя забирать у граждан то, что создавалось трудом миллионов людей и отдавать это какому-то одному инвестору.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что второй этап совместных российско-белорусских военных учений «Славянское братство — 2020» пройдет в Белоруссии в период с 22 по 25 сентября.