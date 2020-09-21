Сеул, , 13:40 — REGNUM 21 сентября заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Гон провел встречу с послом Новой Зеландии в Южной Корее, в ходе которой обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и план восстановления экономик.

В рамках встречи Ким Гон поблагодарил власти Новой Зеландии за оказание помощи в эвакуации 1900 сограждан из Новой-Зеландии и Папуа-Новой Гвинеи, а также обратился с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной Торговой Организации (ВТО).

В свою очередь, Филип Тёрнер высоко оценил усилия двух стран в борьбе с коронавирусом, отметив тесное сотрудничество в данной области, а также выразил желание укрепить двустороннее сотрудничество в будущем.