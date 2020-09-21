Афины , , 13:31 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершит паломническую поездку на гору Афон в Греции, сообщило 21 сентября Афинское Македонское агентство новостей.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Визит, по данным зарубежного СМИ, ожидает 24 и 25 сентября. Опубликованы некоторые подробности посещения. Так, по сведениям агентства, глава российского правительства поедет в Кариес на встречу с руководством Афона, посетит Свято-Пантелеимонов монастырь, в котором проживают монахи русского происхождения.

На сайте правительства РФ анонса визита премьер-министра в Грецию нет.