Москва, , 13:39 — REGNUM Заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова по поводу того, что Москва не готова продлить соглашение по стратегическим наступательным вооружениям на условиях США, вызвало реакцию у пользователей интернета 20 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

Множество пользователей сети согласились с мнением Москвы, что не надо принимать соглашения на ультимативных условиях Вашингтона. По их мнению, это несправедливо.

«До тех пор, пока США не вернут своё «ядерное оружие» с территории других государств… никаких «договоров.!» Напротив, это Россия имеет право разместить своё «ядерное оружие» на Кубе и т.д., но Россия этого не делает, что несомненно является «большой уступкой!», — рассказал «Очарованный странник».

Часть граждан уверены, что даже если в случае подписания данного договора США не будут следовать его требованиям.

«Америка и будет продолжать модернизацию своего ядерного оружия независимо от подписания договора ДСНВ», — заявил пользователь izmail.

Кроме того, некоторые пользователи указали на развал множества договоров в случае смены фигуры президента в США. По их мнению, президент России Владимир Путин мог бы пойти на соглашение полагаясь на честность Трампа, но такое развитие событий маловероятно.

«Единственная причина, по которой Путин мог бы пойти на подобный шаг — ценой своего СЛОВА поддержать кандидатуру Трампа на выборах в США. Очень сомневаюсь, что ВВП так рискнёт Словом», — заявил Александр Д.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон сделал предложение Кремлю на счёт меморандума по вооружениям без требования ратификации.