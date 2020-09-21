Москва, , 13:30 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры со своим коллегой из Ирана Джавадом Зарифом 24 сентября, когда последний приедет в Москву. Об этом 21 сентября сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает ТАСС.

«Да, 24 сентября, (состоятся) переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым», — сказал Кабулов в ответ на соответствующий вопрос.

Также он рассказал, что главы МИД России и Ирана намерены обсудить в ходе данных переговоров проблемы региона, вопросы, касающиеся двусторонних отношений и Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября вице-президент по науке и технологиям Ирана Сурена Саттари заявил, что площадки Тегерана и Москвы готовы к расширению научно-технического сотрудничества.