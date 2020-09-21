Минск, , 13:23 — REGNUM Желание «ещё раз подчеркнуть важность и ценность белорусско-российских отношений» выразил 21 августа председатель правительства Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

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«Как в ходе предвыборной кампании в Республике Беларусь, так и после неё наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Не прекращаются попытки прямого вмешательства в наши внутренние дела, попытки раскачать ситуацию, дестабилизировать обстановку в стране и превратить её в хаос, которого и добиваются недруги нашей страны», — заявил Головченко. Напомним, протесты захлестнули десятки городов Белоруссии с 9 августа после закрытия избирательных участков. Противники бессменного правления Лукашенко требуют новых честных выборов, прекращения репрессий и освобождения политзаключённых. Многие из них выходят на митинги с табличками, на которых написаны оскорбления в их адрес со стороны Лукашенко.

Литва по итогам президентской кампании в Белоруссии официально признала президентом соседней республики Светлану Тихановскую. Польша также ориентируется на Тихановскую, поддерживая координаторов протестного движения в Белоруссии.

Александр Лукашенко незадолго до голосования заявлял, что деструктивную деятельность в отношении Белоруссии проводит Россия. Он и его подчинённые заявляли, что именно на российской территории находятся «кукловоды» белорусского оппозиционного движения.

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