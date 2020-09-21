Париж, , 14:11 — REGNUM По итогам трехсторонних переговоров министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции выпустили совместную декларацию, в которой напомнили США, что те больше не являются участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и, соответственно, не могут на его основе ввести санкции против Ирана. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщило внешнеполитическое ведомство Франции.

На фоне стремления Вашингтона активировать пункт 11 резолюции Совета Безопасности ООН №2231, который позволяет участнику СВПД вновь ввести санкции против Ирана, министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции подтвердили, что США вышли из СВПД 18 мая 2018 года и поэтому не могут ввести санкции против Ирана «так, чтобы они соответствовали международному праву».

В декларации министры также заявили, что их основной целью остается поддержание авторитета и единства Совета Безопасности ООН и полная дальнейшая реализация резолюции №2231.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции встретились в четверг, 10 сентября, в Лондоне, чтобы обсудить иранское ядерное досье.

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