Москва, , 13:22 — REGNUM Россия по итогам 2020 года достигнет самообеспеченности по большинству показателей Доктрины продовольственной безопасности, но проблемы есть с рядом позиций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«По итогам текущего года мы достигнем самообеспеченности по большинству показателей Доктрины продовольственной безопасности. Тем не менее по ряду позиций, в частности, по молоку, овощам, фруктам, а также семенам и соли, как ни странно, нам еще предстоит большая работа», — сообщил Патрушев.

Кроме того, по его словам, планируемый объем зерна составляет 122,5 млн тонн, уже собрано порядка 117 млн тонн зерна, в 56 субъектах РФ проводится сев озимых культур.

«В целом сезонные полевые работы проходят в штатном режиме», — заверил министр.