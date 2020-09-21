Москва, , 13:13 — REGNUM Утверждение спецпосланника президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о якобы согласии России с Соединёнными Штатами о необходимости подключения Китая к переговорам по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) «абсолютно противоречит реальным фактам». Такое заявление сегодня, 21 сентября, сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков.

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Дипломат подчеркнул, что Москва не соглашалась с подходом Вашингтона в этом вопросе, считая, что решение о присоединении ил не присоединении к любым переговорам и соглашениям «относится к сфере суверенного выбора любой страны, включая Китай».

«Мы не предпринимали и не намерены предпринимать никаких шагов к тому, чтобы «подтянуть» Китайскую Народную Республику к этим переговорам, о чем многократно говорилось американским коллегам», — добавил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Рябков подчеркнул, что это не единственный пример того, как США искажают происходящее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергея Рябков заявил, что Россия не готова продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на условиях, предложенных Соединёнными Штатами, которое дипломат назвал ультиматумом.