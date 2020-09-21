Киев, , 13:14 — REGNUM В случае проведения внеочередных выборов президента Украины, за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 31,8% опрошенных. Соответствующие данные опубликовал 21 сентября Киевский международный институт социологии (КМИС).

Социологи отметили, что в конце апреля 2020 года за Зеленского готовы были проголосовать 40,9% процентов опрошенных, то есть падение рейтинга составило примерно 10%.

На втором месте находится бывший президент Украины Пётр Порошенко. Его рейтинг составляет 18,9% в сравнении с 15,7% в конце апреля 2020 года. На третьем месте — один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Его готовы поддержать 13,3% опрошенных в сравнении с 8,9% пятью месяцами ранее.

Опрос проводился с 12 по 16 сентября 2020 года. Всего было опрошено 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщила социологическая группа «Рейтинг», точная дата проведения местных выборов на Украине известна лишь 35% опрошенных. Остальные либо не знают ничего о выборах, либо не помнят дату их проведения.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти две трети жителей Украины не знают даты местных выборов