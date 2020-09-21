Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Состояние Грузии в 2012 году было таким, что партия «Грузинская мечта», став правящей, в течение восьми лет не успела привести инфраструктуру страны в нормальный вид. Это заявление, как передает 21 сентября агентство «Новости-Грузия», премьер-министр страны Георгий Гахария сделал, выступая перед избирателями в городе Терджола в Имерети.

«Грузинская мечта» приняла страну в плачевном состоянии, — сказал глава грузинского правительства. — Восемь лет оказалось недостаточным для того, чтобы привести эту системную инфраструктуру в нормальную форму».

Гахария рассказал, что в следующие четыре года планируется направить на обновление инфраструктуры страны 20 млрд лари (около $ 6,2 млрд). При этом он заявил, что данной суммы будет еще недостаточно.

Стоит отметить, что в Грузии население разных городов жалуется на плохое водоснабжение. В стране также отсутствует центральное отопление и снабжение горячей водой. Жители обычно ставят котлы отопления в квартирах.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Грузии должны пройти выборы в парламент.

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