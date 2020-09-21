Кейптаун, , 13:09 — REGNUM Южно-Африканская Республика (ЮАР) будет добиваться предоставления Африке места постоянного члена Совбеза ООН. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса.

«ЮАР ставит задачу использовать эти юбилейные заседания (Генассамблеи ООН) с тем, чтобы продвигать реформу ООН, в частности, ее Совета Безопасности», — сказал Рамапоса в своем обращении к народу ЮАР.

Он уточнил, что Африка, население которой превышает 1 млрд человек, должна получить место постоянного члена Совбеза ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел этой страныСубраманиям Джайшанкар в ходе видеоконференции с участием глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС заявил о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций и расширении числа членов Совбеза организации.

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