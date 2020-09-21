Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил Василия Голубева со вступлением в должность губернатора Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 21 сентября.

В поздравительной телеграмме российский премьер отметил, что Василий Голубев эффективно руководить регионом многие годы и пользуется большим уважением жителей Ростовской области.

«Сегодня перед Ростовской областью стоят масштабные задачи. Уверен, что опыт, знание региональных проблем, энергия и ответственное отношение к делу помогут вам с ними справиться, добиться новых успехов», — говорится в телеграмме.

ИА REGNUM напоминает, что Василий Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области сегодня, 21 сентября. Церемония состоялась в Ростовском музыкальном театре. По итогам единого дня голосования действующий глава региона одержал уверенную победу, набрав более 65% голосов избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области в третий раз