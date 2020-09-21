Белгород, , 12:54 — REGNUM Нового руководитель УГИБДД Белгородской области полковник полиции Олег Толстой представлен личному составу управления, об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области 21 сентября.

Ранее Олег Толстой занимал должность заместителя начальника управления. Также заместителем начальника — начальником отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД региона назначен подполковник полиции Андрей Кравченко, до назначения он возглавлял отдел надзора УГИБДД УМВД.

Олег Толстой окончил Орловский юридический институт МВД России, служит в органах внутренних дел более 20 лет, в том числе шесть лет — в должности старшего инспектора ДПС, пять лет — в группе розыска, в течение последующих двух лет являлся заместителем командира полка ДПС.