Пекин, , 12:50 — REGNUM ВВС Народно-освободительной армия Китая опубликовали видеозапись, на которой видно, как ядерные стратегические бомбардировщики-ракетоносцы H-6 совершают имитацию атаки ракетой с ядерной боеголовкой по военно-морской базе. При этом цель, по которому наносится удар, не указана. Однако, как сообщает агентство Reuters, по-видимому, речь идёт о крупнейшей базе ВМС США «Андерсен» на острове Гуам в Тихом океане.

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На кадрах патриотического двухминутного ролика «Бог войны», посвящённого стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу H-6 и опубликованному в аккаунте ВВС КНР в Weibo, видно, как ракета целится в стоящую у причала атомную подлодку. Как отмечает агентство, эти маневры — реакция Китая на визит топ-чиновника Госдепартамента США в Тайбэй.

«Мы — защитники воздушной безопасности Родины», — написано в кратком описании в видео ВВС Китая.

Младший научный сотрудник Института оборонных и стратегических исследований при Школе международных исследований имени Раджаратнама в Сингапуре Колин Кох считает, что видео было направлено на то, чтобы подчеркнуть растущее могущество и мастерство Китая.

«Видео предназначено для того, чтобы предупредить американцев, что даже предположительно безопасные, тыловые позиции, такие как Гуам, могут оказаться под угрозой, когда вспыхнут конфликты из-за региональных горячих точек, будь то Тайвань или Южно-Китайское море», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай является для США гораздо более серьёзной проблемой, чем Россия.