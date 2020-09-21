Москва, , 12:48 — REGNUM Россия обладает информацией, что в Ливии присутствуют западные военные и частные военные компании (ЧВК), которые занимаются вербовкой и отправкой в эту страну наемников. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«У нас есть информация о присутствии в Ливии западных военнослужащих и частных военных компаний», — сказал он РИА Новости.

Небензя добавил, что они занимаются разведкой и снабжением ливийских группировок оружием и их тренировкой.

Постпред в связи с этим рекомендовал западным коллегам «прекратить лицемерие и антироссийскую кампанию в СМИ, а ооновской группе экспертов — подходить к своей работе профессионально и беспристрастно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что сообщения о присутствии в Ливии бойцов ЧВК «Вагнер» и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) основываются на подтасованной информации.

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