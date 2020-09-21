Киев, , 12:47 — REGNUM Экс-президент Грузии, возглавляющий исполнительный комитет по реформам на Украине, Михаил Саакашвили призвал «коллег» из грузинский оппозиционных партий не открывать «дружеский огонь» перед выборами в парламент страны. Это обращение бывший грузинский лидер 21 сентября разместил на своей странице в соцсети Facebook.

Саакашвили отметил, что его партия «Единое национальное движение» предлагала оппозиционным силам участвовать в предстоящих выборах единым списком, но поскольку договорится не получилось, то в ЕНД стремятся набрать большинство. Вместе с тем, по словам экс-президента, он хочет, чтобы остальные голоса не достались правящей партии «Грузинская мечта» и ее лидеру Бидзине Иванишвили.

«Конечно, я хочу, чтобы все голоса, которые направлены не в поддержку «Национального движения» и объединенных вокруг него сил, достались не Иванишвили, — написал бывший грузинский лидер. — Мне думается, сейчас будет гораздо лучше сконцентрироваться на главной цели, и мы не должны навредить общим интересам, открывая так называемый «дружеский огонь» друг по другу».

Бывший президент также пообещал, что в случае победы ЕНД правительство в Грузии будет сформировано с учетом «самых широких общественно-политических интересов».

Стоит отметит, что выдвижение ЕНД Саакашвили своим кандидатом на пост премьер-министра Грузии критически восприняли в ряде других оппозиционных партий. Их лидеры выступили с публичными обращениями, в которых заявили, что Саакашвили беспокоит только получение личной власти.

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