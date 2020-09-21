Москва, , 12:49 — REGNUM Обращение президента России Владимира Путина, записанное для Генеральной ассамблеи ООН, будет показано 22 сентября после 18:00 мск. Об этом заявил 21 сентября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что запись, сделанная 18 сентября, отправлена в Нью-Йорк, где состоится 75-я сессия Генассамблеи ООН.

«И во вторник, где-то начиная с 18:00 мск, можно ожидать публикации этого выступления», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, выступления глав государств и правительств запланированы во время недели высокого уровня с 22 по 29 сентября на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Выступления пройдут преимущественно в формате видеообращений. Руководителю каждой страны на выступление отведено 15 минут.

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