Москва, , 12:34 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) подготовил обращение к парламенту стран ЕС, где ответил на резолюцию Европарламента по «отравлению» блогера Алексея Навального, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

«С учетом того, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными к выполнению институтами ЕС, обращаюсь к представителям парламентов 27 государств-членов Евросоюза с призывом руководствоваться объективными, а не политизированными оценками в отношениях с РФ», — говорится в документе.

Россия как ни одна другая страна заинтересована в установлении истины произошедшего с российским гражданином Алексеем Навальным, отмечается в обращении.

«На всех уровнях, в том числе и парламентском, готовы к полномасштабному сотрудничеству, основанному на принципах открытости, взаимоуважения и невмешательства в дела суверенных государств», — говорится в обращении.

За «ширмой» голословных обвинений в якобы отравлении и преследовании Навального институтам Евросоюза предложено фактически инициировать государственное переустройство нашей страны, приняв так называемую «стратегию демократизации» России и требуя от Москвы отмены поправок в Конституцию РФ. При этом утвержденные на всенародном голосовании конституционные изменения признаются «незаконными», говорится в обращении.

«Иначе как попыткой грубой атаки на суверенитет нашей страны подобные пассажи расценить нельзя. Европарламент не имеет права указывать, как и по каким «порядкам и правилам» должна развиваться наша страна. Это может решать только российский народ», — подчеркивает Слуцкий.

Решительно отвергается содержащиеся в резолюции бездоказательные выводы о причинах состояния Навального и якобы намеренном воздействии на него с целью «заткнуть рот оппозиции» в преддверии Единого дня голосования в Российской Федерации, прошедшего 11−13 сентября.

«Обращаем внимание на то, что призывы ЕП к международному расследованию, как минимум, неубедительны на фоне отказа от взаимодействия властей ФРГ с российской стороной, игнорирования запросов Москвы о предоставлении данных и кулуарной передачи биоматериалов третьим странам для подтверждения нужных кому-то результатов. Все это вкупе с инициированием новых антироссийских санкций и повторных заходов о заморозке проекта «Северный поток-2» свидетельствует о провокационном характере действий Запада в ситуации с Навальным с того момента, когда он стал пациентом клиники «Шарите», — говорится в обращении.

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