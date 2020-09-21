Нью-Йорк, США, , 12:26 — REGNUM Ввиду того, что США не удалось запустить восстановление санкций ООН в отношении Ирана, согласно резолюции 2031, любые односторонние ограничения американских властей не будут легитимными. Об этом 21 сентября заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Действовавший в отношении Ирана санкционный режим отменен пять лет назад принятием Советом резолюции 2231, то есть, сейчас ни о каких «ооновских санкциях» речь идти не может», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также постпред РФ указал, что большая часть членов СБ ООН и также его председатель считают, что попытки США восстановления санкций нелегитимными.

«В Совете есть прочное общее понимание, что с выходом из СВПД американская сторона утратила все права на использование механизмов резолюции 2231», — сказал Небензя и добавил, что все старания Вашингтона в том, чтобы убедить СБ ООН в необходимости введения против Ирана санкций в последние месяцы оказались тщетными.

При этом, по мнению постпреда России, можно ждать, что США, несмотря на мнения большинства в СБ ООН, а также вопреки международному праву и здравому смыслу попытаются ввести санкции против Ирана самостоятельно.

«Но тогда надо будет называть вещи своими именами: любые дальнейшие действия США будут не соблюдением каких-то мифических «ооновских санкций», а новыми нелегитимными односторонними мерами давления против Ирана, нацеленными на его «удушение», — отметил Небезеня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США подпишет 21 сентября указ, разрешающий введение санкций за проведение оружейных сделок с Ираном.