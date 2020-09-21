Пермь, , 12:20 — REGNUM В Перми утром 21 сентября планировали провести церемонию инаугурации главы региона Дмитрия Махонина. Однако в связи с болезнью губернатора торжество не состоялось. Мероприятие перенесено на неопределенный срок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин Kremlin.ru

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Напомним, 13 сентября в регионе завершились губернаторские выборы. Победу одержал Дмитрий Махонин. 17 сентября у него выявили коронавирус. Губернатора госпитализировали.

Позже новый коронавирус выявили и у бывшего кандидата в губернаторы Олега Постникова (ЛДПР). Политик заявил об отсутствии симптомов коронавирусной инфекции и пребывании под меднаблюдением в домашних условиях.

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