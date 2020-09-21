Москва, , 12:07 — REGNUM Россия не готова продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на условиях, предложенных Соединёнными Штатами. Такое заявление сегодня, 21 сентября, сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков.

Читайте также: Сенаторы США призвали Трампа сохранить договор СНВ-3 с Россией

По его словам, заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о «новых условиях» являются ультиматумом. Дипломат отметил, что Москва не может разговаривать в таком тоне и все попытки Вашингтона оказать давление в вопросе контроля над вооружениями лишь уменьшают шансы на заключение договоренностей.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что РФ не боится возможных санкций США за оружейные сделки с Ираном, это не повлияет на позицию России. Он также добавил, что Россия не соглашалась с позицией США о необходимости привлечения Китая к переговорам по стратегической стабильности.

Ранее по теме: Посол РФ в США назвал страны, с которыми важен диалог по ядерному оружию

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон «уже завтра» готов заключить с РФ меморандум по контролю над вооружениями, который является рамочным документом и не требует ратификации, и предваряет продление полноценного Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией.

Биллингсли уверен, что предложенные Вашингтоном параметры нового соглашения по стратегическим наступательным вооружениям являются, несмотря на возникшие противоречия, «хорошим предложением», основанным «на принципе взаимности».

Напомним, действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного между Москвой и Вашингтоном в 2010 году, истекает в 2021 году. При этом президент США Дональд Трамп считает его неудачным. Глава Белого дома заявил о необходимости другого соглашения, которое будет включать и Китай.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН призвал Россию и США продлить договор СНВ-3