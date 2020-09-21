Минск, , 12:07 — REGNUM В ходе несанкционированных акций протеста, которые состоялись 20 сентября в разных населенных пунктах Белоруссии, было задержано 442 человека. Об этом 21 сентября сообщает пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Акции протеста 20 сентября в Минске

(сс) Homoatrox

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«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 гражданина», — говорится в сообщении и уточняется, что 226 человек за данного числа было задержано в Минске.

Кроме того, указывается, что в местах содержания до рассмотрения дел по административным правонарушениям содержится 300 человек.

Также отмечается, что 20 сентября в Белоруссии было зафиксировано 24 акции протеста в разных населенных пунктах страны, в которых приняло участие около 20 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты Литвы, Румынии и Польши опубликовали совместное заявление, в котором выразили своё видение текущей ситуации в Белоруссии.