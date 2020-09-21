Москва, 21 сентября 2020, 11:53 — REGNUM В понедельник. 21 сентября в Москве прошла церемония открытия первого полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика». В первом полуфинале принимает участие 221 конкурсант — все они успешно подтвердили свои результаты на контрольном тестировании.
В церемонии открытия приняли участие заместители Председателя Государственной Думы, наставники конкурса Петр Толстой и Ирина Яровая, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, член Наблюдательного совета конкурса Михаил Швыдкой и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
В приветственном слове к участникам Алексей Комиссаров напомнил, что задачу создать в стране работающую систему социальных лифтов поставил Президент России Владимир Путин. В рамках этого поручения была создана автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», а также учрежден конкурс «Лидеры России».
Ирина Яровая отметила значимость проводимого конкурса и пожелала участникам успеха в состязаниях и дальнейшей политической деятельности.
Представитель Наблюдательного совета Конкурса Михаил Швыдкой отметил, что в этом конкурсе многое происходит впервые: «Впервые оцениваются не управленческие, а социальные компетенции. А как можно оценить социальную ответственность участников? Как понять, что этот участник действительно мотивирован на служение обществу, на то, чтобы приносить пользу людям, а не просто идет в политику, чтобы решать свои личные задачи? Это очень непросто. От того, какое решение будет вынесено, зависит, кто завтра станет представлять интересы избирателей на федеральном, региональном, муниципальном уровне. Но у нас очень опытный Экспертный совет, я верю в его компетентность и беспристрастность. А мы в Наблюдательном совете, как и прежде, будем следить, чтобы оценки участникам выставлялись объективно и взвешенно».
Напомним, что накануне состоялось контрольное тестирование: все приглашенные в первый полуфинал участники прошли повторное компьютерное тестирование, чтобы подтвердить свои высокие результаты, полученные на дистанционном этапе конкурса. Это испытание смогли преодолеть не все: в полуфинале принимает участие 221 конкурсант.
Впереди у них два дня насыщенной программы, включающей образовательные и оценочные мероприятия, по итогам которых будут определены первые финалисты конкурса «Лидеры России. Политика». 23 сентября с контрольного тестирования начнется второй полуфинал, в ходе которого станут известны остальные финалисты проекта.
Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, а по его итогам приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека.
По результатам двух полуфиналов будут определены финалисты проекта, а из них тоже в очном формате будут отобраны победители. Они получат персонального наставника конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).
Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей».