Брюссель, , 11:53 — REGNUM 21 сентября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прилетела в Брюссель. Там была запланирована её встреча с главами министерств иностранных дел стран ЕС. Также она приняла участие в заседании Европарламента по Белоруссии. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Тихановская сразу после прилета в Брюссель встретилась с главами министерств иностранных дел стран ЕС в неформальной обстановке. Как сообщают СМИ, это произошло во время совместного завтрака. Участники встречи отметили, что такая форма общения стала «хорошей возможностью обсудить ситуацию в Белоруссии и узнать, чего ожидает оппозиция».

После этого Тихановская отправилась на заседание Европейского парламента с участием глав внешнеполитических ведомств стран Союза. Главной темой заседания станет ситуация в Белоруссии. Мероприятия началось в 9:30 по местному времени (10:30 мск).

Напомним, на прошлой неделе Европарламент уже рассматривал ситуацию в Белоруссии. По итогам мероприятия евродепутаты предостерегли Россию от вмешательства во внутренние дела республики, а также призвали Еврокомиссию подготовить пакет финансовой поддержки для белорусского народа. Они также призвали прекратить любую финансовую помощь ЕС официальному Минску.