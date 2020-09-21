Москва, 21 сентября 2020, 11:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп хочет показать своей целевой аудитории, что может сокрушить кого угодно, несмотря на любые соглашения. Об этом 21 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал информацию о том, что президент Америки готовится ввести новые санкции против Ирана.
Как пояснил Вассерман, одним из ключевых последствий такой политики Трампа станет не только то, что Иран будет вновь развивать свою ядерную программу, но и то, что все прочие страны будут знать: договариваться с американцами бессмысленно.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что президент США Дональд Трамп хочет в очередной раз продемонстрировать своим избирателям, что Иран — это главный враг Америки.
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