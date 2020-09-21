Москва, , 11:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп хочет показать своей целевой аудитории, что может сокрушить кого угодно, несмотря на любые соглашения. Об этом 21 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал информацию о том, что президент Америки готовится ввести новые санкции против Ирана.

«А Иран — это довольно старый противник США. С момента исламской революции 1979 года иранцы американцев не любят, и те отвечают полной взаимностью. Поэтому весьма вероятно, что будет подписан новый документ о санкциях. Кроме того, это докажет целевой аудитории Трампа, что Америка «превыше всего». Целевая аудитория Трампа — это люди, совершенно искренне убежденные в том, что США превыше всего остального мира вместе взятого. И Трамп специально для Америки показывает, что никакие соглашения, в том числе и соглашения, которые были заключены при активном участии США, ее не сдерживают, — сказал Вассерман. — Новая американская программа санкций — это программа, сопряженная с выходом США из совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, разработанного при активнейшем участии самих США. То есть тем самым Трамп показывает, что американцы хозяева своего слова: захотели — дали, а захотели — забрали».

Как пояснил Вассерман, одним из ключевых последствий такой политики Трампа станет не только то, что Иран будет вновь развивать свою ядерную программу, но и то, что все прочие страны будут знать: договариваться с американцами бессмысленно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что президент США Дональд Трамп хочет в очередной раз продемонстрировать своим избирателям, что Иран — это главный враг Америки.

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