Брюссель, , 11:51 — REGNUM Ситуация, которая сложилась в Белоруссии, в настоящее время продолжает ухудшаться. Об этом 21 сентября заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей глав МИД в Брюсселе.

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«Ситуация в Белоруссии продолжает ухудшаться, репрессии против мирных протестов продолжаются», — сказал Боррель.

Также он рассказал, что главы МИД стран-участниц ЕС 21 сентября проведут рассмотрение мер по поддержке «белорусского народа» и пересмотру отношений с Белоруссией ввиду того, что ЕС не признает президента республики Александра Лукашенко легитимным.

Кроме того, глава дипломатии ЕС заявил, что он рад был пообщаться с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава белорусского правительства Роман Головченко заявил, что в настоящее время на Белоруссию внешними силами оказывается беспрецедентное давление и продолжаются попытки по дестабилизации обстановки в республике.