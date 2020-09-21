21 сентября 2020 | Время чтения 10 мин

Галина Смирнова, , 11:48 — REGNUM В связи с последним решением ЦБ РФ по ключевой ставке, оставившего её на том же уровне, эксперты вновь заговорили о ставках по банковским депозитам и возможных способах инвестирования накоплений. В августе, когда ключевая ставка достигала 4,25%, собственно, размер которой на этот раз ЦБ и решил сохранить, заместитель президента—председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявлял, как сообщало издание «РИА Новости», что доходность по вкладам с учетом инфляции может значительно снизиться, и россияне могут начать искать альтернативную форму сбережений. По его словам, может повториться ситуация второй половины 1990-х годов: при прогнозном ожидании инфляции в 4% и размере ключевой ставки в 4,25%, есть риск, что реальная доходность депозитов вернется к ситуации 1995−1996 годов, когда никто всерьез не воспринимал депозиты, как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по ним. Каждый из нас понимает, что реальная инфляция в наших кошельках, как правило, расходится с той, что декларируется, поэтому оценка представителя ВТБ является скорее даже оптимистичной. Тем временем, на фоне снижения привлекательности депозитов возник спрос на страховые продукты. В первом квартале этого года, по данным Банка России, показатели объема страховых премий продемонстрировали по сути рекорд за последние пять кварталов: рост страховых премий в России ускорился до 12,6%, достигнув 426,3 млрд рублей. Рост наблюдался во всех сегментах страхового рынка, но возникшее оживление в сегменте страхования жизни оказало все же более значительное влияние. Речь идет о таких продуктах, как накопительное страхование жизни (НСЖ) и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Получается, что снижение депозитных ставок послужило толчком к развитию именно этих видов страховых продуктов. Хотя, эксперты указывали, что обратить больше внимания на страхование жизни дала повод пандемия, так как люди переживают за свое здоровье и соответственно за свои доходы в будущем. Между тем, реализацией данных видов программ кредитные организации стали заниматься или грешить еще до пандемии. Грешить, потому, как ЦБ не раз обращал внимание на обострение на финансовом рынке страны такого фактора как мисселинг, называющегося простым языком навязыванием услуг. Отдельные банки, как заявлял регулятор, вводили в заблуждение клиентов. «Зачастую инвестиционный продукт — в большинстве случаев ИСЖ — предлагается клиенту сотрудниками кредитных организаций в инициативном порядке, при отсутствии у клиента изначального намерения его приобрести. В ходе презентации подобных продуктов сотрудники кредитных организаций не предоставляют потребителю необходимую информацию об особенностях и возможных рисках инвестиционного продукта. При этом в ряде случаев действия сотрудников кредитных организаций направлены на введение потребителя в заблуждение», — говорилось в сообщение регулятора, вышедшего по итогам проведения анализа по соблюдению кредитными организациями рекомендаций, изложенных в Письме ИН-01−59/10 от 27.02.2017, которое ЦБ РФ публиковал в целях повышения доверия граждан к финансовому рынку, включая банковский сектор, а также предотвращения рисков убытков физических лиц, к которым они не были готовы. В данном документе как раз и приводились рекомендации по практикам добросовестного поведения при реализации кредитными организациями финансовых услуг. Тогда регулятор сообщал, что в рамках мероприятий по мониторингу процессов привлечения кредитными организациями денежных средств граждан в инвестиционных целях, в значительном количестве банков были выявлены факты несоблюдения рекомендаций ЦБ, а также некорректного и/или недостаточного информирования потребителей о возможных рисках инвестирования на финансовом рынке. В ту пору регулятор также напоминал о том, что с 1 января 2019 года вступят в силу некоторые законодательные изменения, позволяющие ЦБ проводить контрольные мероприятия и в этом случае зафиксированные факты нарушений будут являться основанием для применения к поднадзорным некредитным/кредитным финансовым организациям мер воздействия, предусмотренных законодательством о Банке России и КоАП. Аналогичные мероприятия, направленные именно на борьбу с мисселингом, регулятором рынка были предусмотрены и в рамках другого Письма, опубликованного уже в октябре 2018 года.

Центральный Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Не так давно, как мы знаем, международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП), по сообщению издания «Известия», направляла главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной письмо с предложением обязать банковских клиентов, желающих приобретать инвестиционные продукты или вкладываться в гибридные депозиты, проходить процедуру обязательного тестирования. В ЦБ ответили, что примут во внимание это предложение при обсуждении с саморегулируемыми организациями (СРО) участников финрынка базовых стандартов к закону о категоризации инвесторов. К слову, механизм допуска неквалифицированных инвесторов на финансовый рынок предусмотрен в законе о категоризации инвесторов, подписанном в июле. Так вот, Конфедерация предлагала практику, предусмотренную уже действующим законом, в частности — тестирование любого физлица, желающего вложиться в ценные бумаги (тесты сейчас разрабатываются силами СРО), распространить и на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты, предлагаемые кредитными организациями в качестве альтернативы вкладам. К этой категории могут относиться, в частности: программы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), индивидуальные инвестиционные счета и «гибридные депозиты», где заявлены повышенные проценты по вкладу при соблюдении определенных условий. Именно в рамках этих продуктов, как указывали в Конфедерации, заложены риски того, что непрофессиональные инвесторы, не разбираясь в их тонкостях, могут потерять свои средства: мол, на такие продукты не распространяются меры госзащиты, какие предусмотрены для депозитов, в частности — гарантированный возврат определенной суммы вложений, а также, например, отсутствует возможность досрочно забрать свои деньги, вложенные в эти продукты.

Ряд экспертов негативно воспринял предложение Конфедерации и по сей день утверждающих, что возложение на участников рынка обязанности по тестированию непрофессиональных инвесторов увеличит финансовую нагрузку и соответственно может снизить привлекательность работы с инвестиционными продуктами, что, в принципе, действительно, имеет место быть. Так, например, генеральный директор одной известной в России брокерской компании, являющейся учредителем страховой компании, Андрей Дроздов в интервью порталу «Банки ру» говорил на днях, что сейчас у ИСЖ хорошие перспективы, продукты, предлагаемые участниками рынка страхования имеют более интересные условия для клиентов, чем раньше. По его словам, на российском рынке есть банки, которые сознательно понизили комиссию с 8% до 7% за продажу ИСЖ, чтобы передать этот 1% в доходность клиенту, от чего выиграют и банк, и клиент. Объясняя механизм работы и заработка на ИСЖ, Дроздов пояснил, что небольшая часть от вложений клиента откладывается на случай покрытия страховых рисков, например, связанных с уходом из жизни в результате несчастного случая. Инвестиционная же часть данного продукта состоит из двух составляющих. Первая — это 70−80 рублей из вложенных клиентом 100 рублей — инвестируется в облигации федерального займа. К концу срока действия полиса они дорастают до 100% первоначальной суммы вложения. По словам Дроздова, это практически безрисковые, высоконадежные инвестиции. На вторую часть — оставшиеся 20 рублей, покупаются не акции и активы, как думают многие, а опционы у инвестиционного банка. «Они подразумевают, что если такая «корзина» вырастает выше определенного уровня, то мы получаем не 100% этого роста, а, допустим, 200% или 300%. Благодаря этому можем обеспечить доходность в конце срока действия полиса ИСЖ», — подчеркивает гендиректор компании. Есть и другие виды ИСЖ, предусматривающие иные механизмы инвестирования, популярные, по словам эксперта, последние два года, которые позволяют получать доход либо каждый год или полгода, либо ежемесячно. В апреле — мае в связи с «коронакризисом», например, была довольно сильная «просадка» фондового рынка, однако, заметил Дроздов, ИСЖ с ежемесячным купоном позволили клиентам получить все-таки небольшой доход.

Медицинское страхование Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Заметим, что страховые компании, судя по словам эксперта, в том числе могут вкладываться в облигации федерального займа. С учетом прихода в 2021 году на российский рынок иностранных филиалов страховых компаний, которые будут работать в соответствии с законодательством своей страны, а не России, ввиду пока еще отсутствия закона, регулирующего их работу, разработка которого была анонсирована Минфином РФ в начале года, до сих пор непонятно будут ли они иметь доступ к механизму инвестирования в гособлигации. Очевидно также, что перед ЦБ РФ стоит непростая задача. С одной стороны, тестирование должно защитить непрофессиональных инвесторов, то есть россиян, от ошибок. С другой — как бы может освободить от ответственности самих участников финансового рынка, при этом финансовая нагрузка на них может вырасти. Ляжет ли эта нагрузка на плечи иностранных филиалов? Если нет, то российские участники могут стать менее конкурентоспособными по сравнению с иностранными. Исходя из предложения Конфедерации о распространении практики тестирования на клиентов банков, может возникнуть ситуация, что именно российские банки в результате роста финансовой нагрузки могут утратить возможность продажи инвестиционных страховых продуктов, что явно не пойдет им в текущей ситуации на пользу. Сегодня, они предлагают наиболее высокие ставки по депозитам при условии заключения страховых договоров. Так, РБК публиковал информацию о том, что средняя максимальная ставка в топ-10 российских банков обновила минимум и составила 4,43%, при этом, по мнению экспертов, инфляция к концу года может достигнуть 5% и всё, что сегодня могут предложить банки в таких условиях в рамках депозитов — это всего лишь сохранить вложения. Тем временем издание составило рейтинг банков с самыми высокими ставками по депозитам, из которого как раз и следует, что такие ставки возможны при соблюдении некоторых условий, в том числе при приобретении вкладчиком дополнительных услуг, а также инвестиционных продуктов. Так вот и возникает вопрос, если нагрузка на банки в результате введения тестирования вырастет, приобретут ли при этом наибольшую выгоду страховые компании, в том числе иностранные филиалы, у которых по сути больше конкурентных преимуществ? В принципе, некий карт-бланш для участников финансового рынка — и банков и страховых компаний — можно усмотреть в поправках в КоАП, принятых Госдумой этим летом, который дает им 50%-ную скидку при условии уплаты штрафов досрочно, распространяющуюся на ряд нарушений. Судя по тому, что иностранные филиалы будут работать не по правилам ЦБ РФ, для российских участников рынка эта мера действительно может выглядеть карт-бланшем, но насколько она скажется на повышении конкурентности российских участников, все-таки большой вопрос.

Отделение банка Дарья Драй © ИА REGNUM

Главное преимущество депозитов — так сказать несгораемый в случае банкротства банка остаток денег — благодаря действию механизма страхования вкладов. С 2021 года доходы по банковским вкладам свыше 1 млн рублей будут облагаться налогом по ставке 13%. При этом преимуществом ряда инвестиционных продуктов является налоговый вычет, предоставляемый государством, правда, одним из главных условий его получения является необходимость заключения страхового договора на срок не менее пяти лет, что тем самым может послужить поводом для россиян обратить свой взор на продукты и условия иностранных филиалов. При реализации банками депозитов совместно с инвестиционными продуктами, потери от налога на доходы по вкладам свыше 1 миллиона рублей, отчасти как бы нивелируются. Инвестиционное страхование жизни, сочетая в себе добровольный и инвестиционный факторы, не могут являться обязательными видами страхования априори. Напомним, что в законопроекте, разрабатываемом Минфином РФ, планируется предусмотреть ограничение иностранным филиалам доступа именно к обязательным видам страхования, кроме ОСАГО. Поэтому иностранные филиалы смогут работать с таким продуктом как ИСЖ. Но налоговый вычет распространяется только на тот инвестиционный страховой продукт, который приобретается у лицензируемой по российскому законодательству страховой компании, что вероятно, может сказаться на снижении привлекательности приобретения таких продуктов у иностранных филиалов. Для российских участников финансового рынка, это конечно, неоспоримый плюс. Напомним также, что страхование жизни в рамках ипотечного кредитования в своей Концепции регулятор предлагает сделать обязательным видом страхования, что, вероятно, ограничит доступ иностранных филиалов к работе в данном сегменте российского рынка.