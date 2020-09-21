Киев, 21 сентября 2020, 11:44 — REGNUM Ситуация, которая на сегодняшний день сложилась в сфере медицины на Украине, может привести к катастрофе для населения. Такие мнение в эфире телевизионного канала «112» высказал бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.
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По его данным, на данный момент в стране функционируют только восемь венерологических диспансеров. Кроме того, добавил Червоненко, существуют «нешуточные» проблемы в психиатрии. Он также обратил внимание на рост числа больных туберкулёзом.
Червоненко подчеркнул, что виной всему — украинские власти.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады, экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявлял, что Украиной управляют люди без профессии, без знаний, без планов на будущее на Украине и без совести. Также, по его мнению,
Червоненко считает, что нынешние власти относятся к гражданам хуже, чем их предшественники, считая людей «нищими, вороватыми идиотами».