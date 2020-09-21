Париж, , 11:46 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс охарактеризовал партию «Демократическое движение» под руководством Франсуа Байру как «необходимого союзника», в котором «нуждаются» и сам премьер-министр, и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает Le Figaro.

Говоря о «Демократическом движении» в ходе видео-конференции этой партии, премьер-министр отметил ее «неизменную приверженность европейской идее, ее человекоцентричность». «Франция нуждается в такой политической мысли. Президент в ней нуждается. Я в ней нуждаюсь», — заявил Кастекс.

«Мы можем обращаться к народу Франции, только если наша политика основана на прочном фундаменте, только если она долгосрочна», — продолжил глава правительства.

Он также добавил, что во времена санитарного, экономического и социального кризиса Франции следует избежать кризиса власти, а это возможно, «лишь восстановив доверие и единство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кастекс призвал умеренные партии проевропейского толка «Вперед, Республика!», «Демократическое движение» и парламентскую группу «Действовать вместе» к «активной мобилизации» для сохранения большинства в парламенте.

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