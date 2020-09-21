Минск, , 11:40 — REGNUM Подготовленные в 2019 году «дорожные карты» объединения России и Белоруссии в соответствии с подписанным в 1999 году договором о создании Союзного государства были поставлены на «паузу», а теперь «по некоторым «дорожным картам» предложено активизировать деятельность». Об этом 20 сентября в интервью белорусскому гостелеканалу «Беларусь 1» заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

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Госсекретарь отказался анализировать причины, по которым союзное строительство в конце прошлого года было застопорено, а юбилейные торжества были сорваны. Рапота предложил видеть позитив в уже достигнутым за предыдущее двадцатилетие, а также указал на важность работы анонимных экспертов, занимающихся «дорожными картами».

«У нас предстоит в этом месяце заседание группы высокого уровня. Возможно, она придаст дополнительный импульс работе над этими «дорожными картами», — выразил надежду госсекретарь.

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Рапота сделал оговорку: импульс возможен в отношении лишь некоторых «дорожных карт», которые он называть отказался, так как по ним ещё «решение ещё не принято». Что касается «группы высокого уровня», то, вероятно, речь идёт о запланированном заседании Совмина Союзного государства России и Белоруссии.

Чиновник пояснил, что нынешняя работа над «дорожными картами» направлена на улучшение условий для работников из России и Белоруссии в таких сферах, как «медицинское обеспечение, страхование, налогообложение» и «многое-многое другое».

В частности, решается вопрос об отмене роуминга между Белоруссией и Россией. Рапота выразил уверенность, что возможно «в этом году уже решить эту проблему».

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Белорусские пропагандисты напомнили Рапоте о требовании официального Минска к России выплатить компенсацию за изменение российского налогового законодательства в нефтяной сфере — «налоговый манёвр». Отметим, что в прошлом году отказ Москвы от выплат стал одним из предлогов наложения белорусским лидером вето на дальнейшее союзное строительство.

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На это госсекретарь ответил, что проблема будет вынесена на самый высокий уровень, и уже можно констатировать «подвижки». Пока же «предложено рассмотреть вопрос о гармонизации налогового законодательства».