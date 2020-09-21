Джакарта, , 11:40 — REGNUM Министр по правам человека в Индонезии Ясонна Лаоли заявил, что Индонезия выдвинет своего кандидата на выборах заместителя генерального директора Всемирной организации по правам интеллектуальной собственности (ВОИС), сообщает Antara.

«Я должен заявить, что впервые мы назначаем индонезийца на должность заместителя генерального директора ВОИС», — отметил Ясонна Лаоли.

Ясонна Лаоли заявил, что вместе с министром иностранных дел Ретно Марсуди они договорились определить кандидатов, которых выдвинут на этот пост.

«Надеюсь, этот план пройдет гладко, так что впервые один из граждан Индонезии будет сопровождать нового генерального директора ВОИС, чтобы стать его заместителем», — добавил Ясонна Лаоли.

Напомним, Индонезия присоединилась к ВОИС в 1979 году, то есть через 12 лет после основания организации. Индонезия также ратифицировала ряд соглашений.