Минск, , 11:38 — REGNUM В настоящее время на Белоруссию внешними силами оказывается беспрецедентное давление и продолжаются попытки по дестабилизации обстановки в республике. Об этом 21 сентября заявил глава белорусского правительства Роман Головченко на встрече в Минске с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяко.

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«Как в ходе предвыборной кампании в Республике Беларусь, так и после нее, наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением», — приводит его слова БелТА.

Кроме этого, Головченко рассказал, что попытки внешнего прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии, попытки раскачки ситуации и дестабилизации обстановки, погружения страны в хаос извне продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что проведение срочных дебатов по Белоруссии в ходе 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) рассматривается российскими властями как попытка оказания влияния на итоги президентских выборов в республике, которая является неприемлемой.