Москва, , 11:31 — REGNUM Проведение срочных дебатов по Белоруссии в ходе 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) рассматривается российскими властями как попытка оказания влияния на итоги президентских выборов в республике, которая является неприемлемой. Об этом 21 сентября говорится в обнародованном комментарии Департамента информации и печати МИД России.

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«Рассматриваем сами дебаты и принятие по их итогам ангажированного проекта резолюции как неприемлемую попытку путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Белоруссии и их оценку в международном сообществе», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в Москве исходят из того, что у СПЧ ООН, отдельных стран или групп стран нет прав для того, чтобы оценивать электоральные процессы, происходящие в государствах — членах ООН.

Кроме того, в комментарии констатируется, что группой стран во главе с Европейским союзом удалось навязать СПЧ ООН «очередную однобокую и политизированную дискуссию», которая не направлена на реальную заботу о правах человека.

«Налицо грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, несовместимое с принципами международного права и положениями Устава ООН», — подчёркивается в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пакет поддержки для Белоруссии призвали Европейский союз подготовить Литва, Польша и Румыния.