Киев, , 11:33 — REGNUM Представители России на переговорах в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) отказались от шоколада, предложенного членами украинской делегации. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников в интервью телеканалу «Украина 24».

«Вот мы принесли шоколад, хотели угостить всех присутствующих, а из наших рук шоколад российская делегация брать отказывается. Почему-то они переживают. А ведь шоколад, купленный в Германии, в магазине», — сообщил он.

По его словам, украинская делегация применяет тактику переговоров, которая «иногда напрягает» других участников встреч.

Резников также добавил, что не существует риска того, что представители РФ смогут «обхитрить» украинскую делегацию.

«Мы всё чётко понимаем, где есть определенные попытки манипуляций. И мы все коммуникации стараемся делать в присутствии наших французских и немецких коллег», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Резников заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, а именно не будет вносить поправки в конституцию, связанные с особым статусом Донбасса.

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