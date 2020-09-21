Ярославль, , 11:22 — REGNUM В Ярославскую областную думу внесен проект закона о бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства ветеранам боевых действий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Речь идёт о ветеранах, уволившихся в запас из вооружённых сил, органов внутренних дел и ФСБ. Проект закона внёс депутат от ЛДПР Андрей Потапов.

Ветераны боевых действий имеют право на бесплатное предоставление земли в Ярославской области и сейчас, но лишь в том случае, если они признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Такое ограничение значительно сужает круг претендентов на бесплатную землю. Депутат предлагает снять это ограничение.

«Перечень ветеранов боевых действий есть в федеральном законе, это люди, воевавшие в Чечне, Афганистане, других горячих точках. Они подвергали свою жизнь опасности, и государство обязано на них обращать внимание. С другой стороны, сейчас Россия находится в ситуации кризиса из-за коронавируса и санкций, и если государство будет бесплатно выделять землю, это стимулирует строительную отрасль и экономики в целом», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Андрей Потапов.

Сейчас бесплатно получить землю в Ярославской области могут обманутые дольщики, участники программы «Молодая семья», не получившие господдержку, заслуженные спортсмены, многодетные семьи.