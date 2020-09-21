Ярославль, 21 сентября 2020, 11:22 — REGNUM В Ярославскую областную думу внесен проект закона о бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства ветеранам боевых действий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идёт о ветеранах, уволившихся в запас из вооружённых сил, органов внутренних дел и ФСБ. Проект закона внёс депутат от ЛДПР Андрей Потапов.
Ветераны боевых действий имеют право на бесплатное предоставление земли в Ярославской области и сейчас, но лишь в том случае, если они признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Такое ограничение значительно сужает круг претендентов на бесплатную землю. Депутат предлагает снять это ограничение.
Сейчас бесплатно получить землю в Ярославской области могут обманутые дольщики, участники программы «Молодая семья», не получившие господдержку, заслуженные спортсмены, многодетные семьи.