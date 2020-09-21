Минск, , 11:14 — REGNUM Москва и Минск работают над решением проблемы выплаты Белоруссии компенсации за изменение Россией своего национального законодательства в нефтяной сфере — так называемый налоговый манёвр. Об этом 20 сентября в интервью белорусскому гостелеканалу «Беларусь 1» заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

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Он сообщил, что «эта работа ведётся на межведомственном уровне, на межправительственном уровне». По его словам, «на площадку Союзного государства» — на уровень президентов или премьер-министров «этот вопрос пока не вынесен».

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«Но, видимо будет вынесен, — продолжил Рапота, отвечая на вопрос белорусских пропагандистов. — Поскольку уже сейчас предложено рассмотреть вопрос о гармонизации налогового законодательства. Это одна из составляющих того вопроса, о котором вы сказали».

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«Потому что налоговый маневр — это, прежде всего, налоговое законодательство в привязке к неким вопросам энергообеспечения Республики Беларусь и ценовым параметрам на энергоносители», — пояснил Рапота.

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«Таким образом, движение есть. Насколько оно будет быстрым и насколько быстро оно даст результаты, мне сейчас сказать трудно. Но движение началось, и, мне кажется, достигнуто некое взаимопонимание, как двигаться дальше. Решать эту проблему в любом случае придётся, это понимание есть и заставляет обе стороны работать», — сообщил Рапота.

Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко заблокировал подписание пакета «дорожных карт» по углублению экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства. Он также запретил подписывать контракты на импорт нефти и газа из России, направив бюджетные средства на переплату за «альтернативную нефть» из Норвегии, Саудовской Аравии, США и других стран.

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