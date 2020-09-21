Москва, , 11:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп хочет в очередной раз продемонстрировать своим избирателям, что Иран — это главный враг Америки. Об этом 21 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал информацию о том, что Трамп готовится ввести новый пакет санкций против Ирана.

Миру-мир Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все заявления, декларации и действия американских политиков в настоящее время надо рассматривать в контексте предвыборной кампании, которая выходит на последние недели, — сказал Шаповалов. — Идет яростная борьба. Нельзя сказать, что у кого-то есть явное преимущество, хотя социологи дают некоторое небольшое преимущество Байдену. Как иранская кампания может быть связана с избирательной кампанией? Трампу нужны победы, Трампу нужны враги, Трампу нужно подчеркивать незыблемость своего курса: «Сделаем Америку снова великой». И в этом смысле Иран удобная цель. Для США, вне зависимости от партийной принадлежности, Иран является одним из главных врагов, начиная с 1979 года. Это раз. Второе. Он удобная цель. Соответственно для Трампа это очередная возможность продемонстрировать слабость и предательство Обамы. Предательство интересов Америки, так как Обама пошел на компромисс с Ираном».

Таким образом Трамп, как полагает Шаповалов, рассчитывает продемонстрировать свою несгибаемую борьбу за интересы Америки против тех режимов, которые США считают своими врагами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что попытка властей США навязать Совбезу ООН санкции против Ирана означает серьезный вызов международному сообществу.

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