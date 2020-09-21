Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM Сегодня, 21 сентября, избранный глава Ростовской области Василий Голубев вступил в должность губернатора. Церемония инаугурации, третья для Василия Голубева, в настоящее время проходит в Ростовском музыкальном театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перед началом церемонии председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров огласил результаты выборов губернатора. За кандидатуру Василия Голубева («Единая Россия») проголосовало подавляющее большинство избирателей — более 65% (899 тыс. 220 человек).

После принесения присяги глава региона подписал указ «О вступлении в должность губернатора Ростовской области». Руководить Донским краем Голубев будет в течение пяти лет.

Напомним, что Василий Голубев по результатам прямого волеизъявления граждан набрал 65,53% голосов. Вторым завершил губернаторскую гонку Евгений Бессонов, выдвинутый КПРФ, получивший 17,63%. Третья позиция у Петра Пятибратова (ЛДПР) — 7,72%%.

Читайте ранее в этом сюжете: Василий Голубев вступит в должность губернатора Ростовской области