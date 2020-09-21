Минск, , 11:00 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 21 сентября, примет ряд кадровых решений. Об этом 21 сентября сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к администрации белорусского лидера.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

«В сегодняшнем кадровом списке — 12 фамилий», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что пять человек из данного списка будут назначены лично президентом Белоруссии, а оставшиеся семь будут проведены в рабочем порядке, так как они являются согласованиями на различные должности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) призвали Европейский союз дать Белоруссии Литва, Польша и Румыния.