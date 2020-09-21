Москва, , 10:56 — REGNUM Попытка властей США навязать Совбезу ООН санкции против Ирана означает серьезный вызов международному сообществу. Об этом председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал 21 сентября на своей странице в Twitter.

«Это прямое покушение на полномочия Совбеза, Устав и роль ООН и международное право», — полагает Пушков.

Он добавил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не согласился с требованиями США, так как такое согласие означало бы принятие диктата США в отношении международной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о вступлении в силу санкций ООН против Ирана, тогда как в самой ООН с этим не согласны. Более того, Помпео пригрозил негативными последствиями тем странам, которые не будут соблюдать связанные с санкциями требования.