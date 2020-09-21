Варшава, , 10:52 — REGNUM Безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) призвали Европейский союз дать Белоруссии Литва, Польша и Румыния. Об этом 21 сентября говорится в заявлении президентов трех стран.

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"Мы считаем, что, поддерживая народ Белоруссии, Европейский союз — как крупная мировая экономическая держава — должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований Белоруссии», — приводит РИА Новости текст заявления.

Также в нем уточняется, что в данный пакет помощи должны входить содействие торговле с ЕС и помощь союза на переговорах о вступлении Белоруссии в ВТО, безвизовый режим для граждан республики при наличии необходимых условий, а также содействие в вопросах «диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности».

Кроме того, предлагается обеспечить «доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Белоруссии, увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и увеличении инвестиций».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Литва, Польша и Румыния призвали Европейский союз подготовить пакет поддержки для Белоруссии.