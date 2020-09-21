Париж, , 10:54 — REGNUM Бывший министр труда, занятости и здравоохранения Франции Ксавье Бертран заявил о своем намерении баллотироваться на должность президента Франции на выборах 2022 года.

Выступая на телеканале Europe 1, бывший член партии «Республиканцы» и нынешний глава Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран заявил, что «не будет прятаться за спинами других» на президентских выборах 2022 года. Он подтвердил, что не вернется в партию и планирует остаться независимым кандидатом.

По словам Бертрана, срок правления президента Франции Эммануэля Макрона «стал временем смятений и кризисов». В свою очередь, бывший министр готов стать «поистине народным президентом», чтобы вернуть жителям Франции «мир и уверенность в завтрашнем дне».

«Уже в который раз Ксавье Бертран заявляет о своем желании стать президентом», — прокомментировал новый глава партии «Вперед, Республика!» Кристоф Кастанер.

«Ничего нового. Перед лицом кризисов Бертран думает о собственной судьбе. Регион О-де-Франс заслуживает более постоянного лидера», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Парижа Анн Идальго заявила, что союз французских левых партий мог бы обеспечить себе победу на президентских выборах 2022 года, если бы эти партии преодолели несущественные разногласия и действовали во имя общих интересов.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Парижа: Лишь объединившись, левые победят на президентских выборах-2022