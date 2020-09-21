Варшава, , 10:39 — REGNUM 21 сентября президенты Литвы, Румынии и Польши опубликовали совместное заявление, в котором выразили своё видение текущей ситуации в Белоруссии, а также поддержали гражданское общество республики. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Анджей Дуда, Гитанас Науседа и Клаус Иоаннис подчеркнули, что хотят видеть Белоруссию как «процветающую страну, построенную на социальном доверии и согласии, которая будет оплотом в построении еще более стабильной и безопасной Европы». И данное развитие событий вероятно, по мнению президентов, «лишь после проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов, которые являются фундаментальным демократическим правом каждой нации». Лидеры трех восточноевропейских государств готовы признать их результаты законными «только в том случае, если они проводятся в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, при условии международного наблюдения за выборами».

Как заявили политики, Польша, Литва и Румыния «готовы поделиться своими знаниями и опытом по политическим и экономическим реформам, по созданию независимых государственных институтов и по охране окружающей среды».

«Мы считаем, что, поддерживая белорусский народ, Европейский Союз как великий мировой проект должен расширить пакет помощи для демократических экономических преобразований Белоруссии», — заявили лидеры Польши, Литвы и Румынии.

По словам президентов, пакет должен включать, в частности, содействие торговле с ЕС, помощь в переговорах по вступлению в ВТО, введение безвизового режима после выполнения новым руководством Белоруссии необходимых условий.

Президенты также призывают оказать Белоруссии помощь в диверсификации энергетического сектора и обеспечении энергетической безопасности республики, а также предоставить доступ к средствам для возрождения рыночной экономики.