Вильнюс, , 10:39 — REGNUM Пакет поддержки для Белоруссии призвали Европейский союз подготовить Литва, Польша и Румыния. Об этом 21 сентября сообщил президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в соцсети Twitter.

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Как написал Науседа, Литва, Польша и Румыния выступают с решительной поддержкой «народа Белоруссии», а также «свободы, прав человека и демократии» в республике.

«Мы призываем ЕС подготовить пакет поддержки для будущей демократической Беларуси и способствовать ее политической, экономической и социальной трансформации», — также указал литовский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 220 человек были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в Минске и других городах Белоруссии 20 сентября.