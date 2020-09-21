Казань, , 10:37 — REGNUM Сегодня, 21 сентября, в Казани проходит I сессия гордумы четвертого созыва. В ходе заседания было принято решение об утверждении кандидатуры действующего главы города Ильсура Метшина на посту мэра столицы Татарии. Об этом сообщила председатель счетной комиссии Лилия Бакулина.

Всего для тайного голосования было изготовлено 50 бюллетеней, выдано 48. Поддержали Метшина 44 депутата, «против» — четыре человека. Вновь избранный градоначальник возглавляет Казань 15 лет. Мэром Метшин избирался три срока подряд. Кроме этого, с 2019 года он возглавляет Консультативный комитет местных органов власти при ООН.

Власти Казани в ближайшие пять лет обещают продолжить развивать культ здорового образа жизни и повышать доходы горожан. Также на территории города появятся шесть новых парков, где высадят не менее 100 тыс. деревьев. Столица Татарии станет городом, где можно получить образование мирового уровня.

ИА REGNUM напоминает, вновь избранный глава Татарии Рустам Минниханов отправил в отставку правительство республики. Депутаты одобрили кандидатуру Рустама Нигматуллина на должность первого заместителя премьер-министра РТ, а также кандидатуры Лейлы Фазлеевой, Романа Шайхутдинова, Альберта Каримова и Мидхата Шагиахметова на должности заместителей премьер-министра республики. Министр экономики одновременно получает и статус вице-премьера, чего не было в предыдущем составе правительства республики. Затем были рассмотрены кандидатуры Василя Шайхразиева, Шамиля Гафарова, Марата Зяббарова и Равиля Ахметшина на должности заместителей премьер-министра республики. Парламентарии их также поддержали.

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