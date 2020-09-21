Джакарта, , 10:25 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин сделал заявление по случаю празднования 100-летия прибытия корейских граждан в Индонезию, сообщает Kompas.

Мааруф Амин заявил, что прибытие корейских граждан произошло до обретения Индонезией независимости. Есть даже корейцы, которые помогали в борьбе за независимость.

«Это свидетельствует о том, что отношения между двумя странами издавна были тесными, имеют высокую историческую ценность. Эти хорошие отношения необходимо поддерживать и улучшать», — говорится в письменном заявлении вице-президента Индонезии.

По его словам, в Индонезии производится все больше корейских продуктов, которые находят место в сердцах индонезийцев.

«Ожидается, что растущее количество корейских продуктов, производимых в Индонезии, также приведет к передаче технологий, чтобы стимулировать процесс индустриализации в Индонезии», — продолжил вице-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в США Мухаммад Лютфи вручил верительную грамоту президенту США Дональду Трампу в Белом доме.

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