Киев, , 10:28 — REGNUM Украинские учёные могут помочь США в освоении Луны. Об этом сказано в документе Международной координационной группы по исследованию космоса, опубликованном на сайте организации.

Авторы документа сообщили, что Украина может внести свой вклад в американскую лунную программу «Артемида», которая предполагает строительство обитаемой лунной базы.

В частности, украинские учёные могут построить установку по производству ракетного топлива из ресурсов Луны, которая будет работать на солнечной энергии. Также речь идёт о создании солнечно-термоэлектрического генератора энергии и о наноспутнике формата 6U для окололунной орбиты. С помощью спутника колонисты смогут получать данные о спектральных изменениях поверхности Луны.

Напомним, ранее глава государственного космического агентства Украины Владимир Усов заявил, что Украине не стоит ввязываться в «марсианскую гонку», но ей есть что предложить в плане освоения Луны.

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